YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Aydemir: "Milli iradeye minnettarız"

Milletvekili Aydemir: "Milli iradeye minnettarız"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yüce milletimiz, 23 Nisan 1920'deki milli irade duruş ve kararlılığını 97 yıl sonra 16 Nisan 2017'de bir kez daha aynı ruh ve irfanıyla göstermiş, 15 Temmuz 2016'da iradesine ipotek koymaya kalkışan ihanet odakları karşısında sergilediği destansı dirayet ve azmi bir kez daha kaydetmiştir." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli iradenin, tarihin her döneminde vakar ve haysiyetinden asla taviz vermediğine dikkat çekerek, TBMM'nin bu dikkat ve hassasiyeti tarif ve ifade ettiğini vurguladı.

Aydemir'den milli irade duruşu tasviri

Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışma ve darbe girişimi sürecinde, TBMM'nin bombalar altında toplanarak milli iradeyi temsil noktasında tarihi bir duruş gösterdiği, kurucu meclisin ruhunu yansıttığı, vesayetçilere tarihi bir darbe indirdiğini belirterek, 'Milli iradenin tecelligahı TBMM, kuruluşundaki manaya sadık kalarak yüce milletimiz ve onun iradesinin ismet ve iffetini bir kez daha korumuş, milli iradeye ipotek koymaya kalkışanları ebedi zillete mahkum kılmıştır.' ifadesini kullandı.

Aydemir'den yüksek iman vurgusu

23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurularak, dört bir yanı düşmanlarla çevrilmiş Anadolu'da bir diriliş destanı yazıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, yüksek bir imanla milli iradeyi temsil eden TBMM'nin küresel boyutta gazi unvanını taşıyan tek meclis olduğunu aktardı. Milletvekili Aydemir, 'TBMM her döneminde, muazzez milli irade izzet ve irfanının adresi olmuştur ve olmaya devam edecektir.' dedi.

'TBMM, birlik ve beraberliğimizin adresi'

TBMM'nin 97 yıl önce olduğu gibi bugün de milli irade vicdanını her vesileyle ifade, milli irade ortak aklını tarif ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'TBMM, yüce milletimizin birlik ve beraberliğinin, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet umdelerinin, ebedi kardeşliğimizin sembolüdür. Rabbim milli irademizi her daim muazzez ve mübarek eylesin' değerlendirmesini yaptı.

Mesajında 16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandum sonucuna da değinen Milletvekili Aydemir, 'Yüce Milletimiz ve onun aziz iradesi 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmıştır. AK Dava önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Milletimizin büyük bir teveccühle onay verdiği Anayasa değişikliği, Meclisimizin temsil kabiliyetini arttırmış, kuvvetler ayrılığını perçinlemiş, millî iradenin üzerindeki vesayet kalıntılarını bertaraf etmiştir.'tespiti milli iradenin tasviri ve ruhunun tercümesidir. Biz, milletçe bu manaya daim sadık kalacağız.' ifadesine yer verdi.

Milletvekili Aydemir, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

(ERZ-AA-Y)



23.04.2017 09:13:16 TSI

NNNN