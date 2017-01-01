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Av. Azade Ay Baro başkanları toplantısına katıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 09:26
Av. Azade Ay Baro başkanları toplantısına katıldı
Av. Azade Ay Baro başkanları toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Azade Ay, Bartın'da düzenlenen 9. Olağan genişletilmiş Karadeniz Baro Başkanları toplantısına katıldı.
9. Olağan genişletilmiş Karadeniz Baro Başkanları toplantısı 21-22 Nisan'da Bartın barosunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay'da katıldı. Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek "Toplantıda, Avukatlık Kanunu 36/A bendi gereğince uzlaşma kurumunun işlerlik hale gelmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönetmeliğin ve reklam yasağı yönetmeliğini tartıştık. Bu yönetmelikler hakkında etki çalışma yapılmasına karar verildi" dedi. Avukat Azade Ay, Karadeniz Baro Başkanları 10. olağan toplantısının Temmuz ayının içinde Düzce barosu ev sahipliğinde Akçakoca'da gerçekleşeceğini bildirdi.
(AY)

23.04.2017 09:34:40 TSI
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