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Adana'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde salı günü tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü, Sarıçam ilçesi, Pekmezci Mahallesi, Malıhıdırlı Mahallesi, Çörten Mahallesi, Kösefakılı Mahallesi, KaraYusuflu Mahallesi Merkez Sokak ve Şarıklı Sokak, Yağızlar Mahallesi, Turunçlu Mahallesi Merkez Sokak, Menekşe Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Kılbaş Mahallesi Merkez Sokak, KılbaşMahallesi Ortaköy Sokak, Kepeztepe Mahallesi Kepeztepe Sokak, Kaşobası Mahallesi Merkez Sokak, Karlık Mahallesi Torunlar sokak, Karlık Mahallesi Merkez Sokak, KargakekeçMahallesi, Karaömerli Mahallesi, Hocallı Mahallesi,Cerenli Mahallesi, EğeciuşağıMahallesi Merkez Sokak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Dutluca Mahallesi Merkez Sokak, Çirişgediği Mahallesi, Çiçekli Mahallesi Merkez Sokak, Çaylı Mahallesi, Boztepe Mahallesi, Akkuyu Mahallesi, Aflak Mahallesi, Ayvalı Mahallesi 1454, 1451, 1456 Sokaklar, Bayramhacılı Mahallesi 1367,1399 Sokaklar ve Sinan Tekelioğlu Caddesi ile Eğeciuşağı Mahallesi Eğeciuşağı Mezrasına 03:00-06:00 saatleri arasında; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3248 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71435, 71427, 71439, 71441 ve 71361 sokaklarda 09:00-12:00 saatleri arasında, Karslılar Mahallesi 82116, 82130, 82122, 82074, 82002, YSE, 82110, 82108, 82102, 82082 ve 82100 sokaklarda 15:00-17:00 saatleri arasında, Karslılar Mahallesi 82116, 82130, 82122, 82074, 82002, YSE, 82110, 82108, 82102, 82082 ve 82100 Sokaklar ile Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisini gidilecek.

(ADN-Y)



23.04.2017 10:11:09 TSI

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