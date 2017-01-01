Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü, Defne, Samandağ, Antakya, Hassa, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü, Altınözü ilçesi Yenihisar, Akamber, Akdarı ve Yunushanı mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 Sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'ne 02:30-04:30 saatleri arasında, General Şükrü Kanadlı Mahallesi'ne 08:30-13:30 saatleri arasında, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 172 Sokağa 09:00-10:00 saatleri arasında, Saraycık Mahallesi Saraycık Sokağa 14:00-17:00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Demrek Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Denizciler Atatürk Caddesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Denizciler 122 Sokağa 13:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)
23.04.2017 10:12:14 TSI
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