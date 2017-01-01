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İzmit'te çevreci ordu yetişiyor

23 Nisan 2017 Pazar, 10:05
İzmit'te çevreci ordu yetişiyor
İzmit'te çevreci ordu yetişiyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi sayesinde binlerce çevreci ordusu yetişiyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilk okullarda başlatılan çevre eğitimleri devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin de destek verdiği proje kapsamında İzmit'teki bütün okullara gidilerek çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor. Yetkililer, 4 ay içinde 36 okulda 6140 öğrenciye çevre eğitimi verildiğini ve eğitimlerin okullar tatile girene kadar devam edeceğini söylediler. İzmit'te son 5 yıl içinde çevre eğitimi verilen öğrenci sayısının 70 bini geçtiğini söyleyen ilgililer "Okullarda, atık kağıdın geri dönüştürülerek ağaçların kesilmesinin önlendiğini, atık yağların lavabolara ve çöpe düğülmesi halinde ortaya çıkan zararları, atık pillerin toprağı, suyu ve havayı kirlettiğini, elektronik atıkların içindeki ağır metallerin insan ve çevre sağlığına verdiği zararları tek tek anlatıp, bütün bunların geri dönüşümü ile çevre felaketlerinin önüne geçildiğini söylüyoruz. Verdiğimiz eğitimlere öğrencilerin ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir" dediler.
(RFK-Y)

23.04.2017 10:13:52 TSI
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