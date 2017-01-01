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Kursa katılan kadınlar hem meslek hem de dostluk kazandı

23 Nisan 2017 Pazar, 10:18
Kursa katılan kadınlar hem meslek hem de dostluk kazandı
Kursa katılan kadınlar hem meslek hem de dostluk kazandı
- Efeler Belediyesi Aydın'da kadınları kaynaştırıyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Türkiye'de her geçen artan şehirleşme ile birlikte unutulan komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından başlatılan projeler meyvelerini vermeye başladı. Şehrin değişik mahallelerinde oluşturulan kültür evlerinde hanımlar bir yandan meslek edinirken diğer yandan da dostluklar kazanmaya başladı. Şehir hayatında en büyük sıkıntılardan birinin insanların binlerce kişinin arasında yalnızlık yaşaması olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Bir evin mutluluğu o evin kadının mutluğu ile bir şehrin mutluluğu da şehirdeki hanelerin mutluluğu başlar. Bu kapsamda şehrimizdeki kadınlarımızın mutluluğu için başlattığımız projelerin meyvelerini alıyoruz" dedi.
Efeler İlçesi Hasanefendi Mahallesi'nde bulunan Kültür Sanatevi'nde yaklaşık 60 kadın 2. dönem kurslarını başarı ile tamamladı. Efeler Belediyesi Öncülüğü'nde Halk Eğitimi Merkezi'nin de destekleri ile başlayan örgü, iğne oyası, ahşap boyama, keçe süsleme kurslarını bitiren kursiyerler kurs sonunda hem meslek hem de onlarca dost ve arkadaş kazandı. Arkadaşlıklarını ve kurs bitimini kutlayan kadınlar artık yalnızlık yaşamadıklarını belirterek Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'a ve eğitmenlere teşekkür ettiler.
Hem meslek ediniyorlar hem kaynaşıyorlar
Program her ne kadar çeşitli kurs eğitimleri şeklinde devam etse de burada sosyal projeler de uygulandığını belirten Kurs Öğretmeni Filiz Soysetenci, "Efeler Belediyesi tarafından şehrin değişik yerlerinde atıl ve harabe durumdaki tarihi binalar restore edilerek kültür evine dönüştürüldü. Kadınlarımızın sosyal hayatının canlanması ve özellikle birbirleri ile kaynaşmasını da sağlamak için çeşitli kurslar düzenledik. Bu kurslarda kadınlarımız bir yandan el işi ve meslek öğrenirken diğer yandan sağlıklı yaşam eğitiminden kişisel gelişim programına kadar konunun uzmanlarından seminerler de aldı. Bunun yanında kurs sezonu boyunca huzurevi ziyaretinden hasta ziyaretine kadar pek çok sosyal proje gerçekleştirdik. Sezon başında birbirine yabancı olan onlarca kişi bugün sıkı bir dost ve arkadaş olarak kursları tamamladı. Hem meslek hem de dostluk kazandı" diye konuştu.
(İK)

23.04.2017 10:26:55 TSI
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