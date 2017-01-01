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Didim'de 23 Nisan Kutlamaları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - TBMM'nin açılışının 97. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Didim'de çelenk koyma töreniyle başladı. Törende Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk koyma töreni düzenlendi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanında yapılan törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut, kamu kurumlarının temsilcileri, Siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Oda ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut Atatürk anıtına çelenk koydu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

(HÇ-İK)



23.04.2017 10:27:56 TSI

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