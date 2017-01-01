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Kepezsporlu güreşçi Türkiye Şampiyonu oldu



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 14-15 yaş Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kepezsporlu Lütfi Furkan Şimşek, Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ve güreşte elde ettiği başarılarla adını Türkiye'ye duyuran Kepez Belediyespor'un başarıları devam ediyor. Kemer'de yapılan ve katılımın yoğun olduğu 14-15 yaş Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Antalya Kepez Belediyespor güreşçisi Lütfi Furkan Şimşek 85 kilogramda rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Haziran ayında Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Kepez Belediyesporlu güreşçi, İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinletmek için ay yıldızlı mayoyu giyecek.

Kepez Belediyespor Güreş Antrenörü ve aynı zamanda milli takım antrenörlüğünü yürüten İlkay Kaya, "Kepez Belediyespor Kulübümüze Türkiye arenasında 3 Türkiye Kupası kazandırdık. 25'e yakın güreşçimizi milli takımlara gönderdik. Lütfi Furkan Şimşek gelecek vaad eden ve milli takımda yer alan yıldız sporcularımızdan bir tanesidir. Gelecekte olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyoruz. Kepez Belediyespor olarak Başkanımız Ahmet Ünlüoğlu ve yönetimimize desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

(AA-



23.04.2017 10:34:42 TSI

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