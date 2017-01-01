Hisarcık'ta 23 Nisan'da yağan kar şaşırttı
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı.
Hisarcık'ta iki günden beri devam eden sağanak yağışlar dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu lapa lapa yağan kar çatılarda, araçların üzerinde ve yerde birikirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahında okullarına gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler kar sürpriziyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadılar. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi çiftçileri çiçek halindeki meyve ağaçlarının dondan zarar görme endişesi sardı.
Bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü saat 12.00'de başlayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının olumsuz hava şartları nedeniyle Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Amfisinde yapılacağını duyurdu.(MA-EFE)
23.04.2017 10:43:39 TSI
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