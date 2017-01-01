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Çaldıran'da dere ıslah çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından dere ıslah çalışmasına başlandı.

Çaldıran ilçesinde özellikle ilkbahar ayında eriyen kar sularından dolayı Medimahi Çayı'nın taşması sonucu birçok ev sular altında kalıyordu. Her yıl aynı mevsimde su baskınlarına maruz kalan vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sorunun oradan kaldırılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Hıdırmenteş Gölü'nün her bahar mevsiminde eriyen kar sularından dolayı taştığını hatırlattı. Göl suyunun Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan derenin taşmasına neden olduğunu ifade eden Dundar, "Dere kenarında bulunan ev ve ahırların tamamı sular altında kalıyordu. Bu da mahallede ikamet eden vatandaşlarımız için büyük sorun oluşturuyordu. Yıllardır aynı sorunları yaşayan ve yılan hikayesine dönüşen bu sorunun çözülmesi için gerekli altyapı çalışmalarımızı bitirdikten sonra Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüyle gerekli yazışmalarımızı yaptık. DSİ Böle Müdürlüğü ekipmanıyla dere yatağında yıllardır birikmiş taşları iş makineleriyle temizleyerek genişletme çalışmalarına başladı. DSİ Bölge Müdürlüğü, bu sorunun köklü çözümü için de 1,5 kilometrelik derenin kenarına taş duvar örülme ihalesini yaptı. Havaların düzelmesiyle birlikte dere kenarlarına 1,5 kilometre taşlardan duvar örülerek önümüzdeki yıllarda bu sorunu tamamen ortadan kalkmasıyla vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Vatandaşlar ise, ilkbahar mevsiminde derenin taşması sonucu ev ve ahırlarının tamamen sular altında kaldığını söyleyerek, geceleri korkudan uyuyamadıklarına dile getirdiler. Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, başlatılan çalışmaları sevinçle karşıladıklarını kaydettiler.

(MSA-Y)



23.04.2017 10:47:18 TSI

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