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Öğrenciler, Zeugma Müzesini gezdi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencileri 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen tarihi eserler hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, Gaziantep Ticaret Borsası Ortaokulu'nda eğitim gören ve daha önce müze ziyaretinde bulunmayan bir grup öğrenciyi, Mozaik Müzesinde tarihe yolculuğa çıkardı. Zeugma Mozaik Müzesinde, Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk tarafından karşılanan öğrencilere burada Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip Zeugma Mozaik Müzesi ve içerisinde sergilenen eserler hakkında çeşitli bilgiler verildi. Öğrencilere tarihi iyi anlatabilmek için öncelikle onu araştırmanının ve öğrenmenin gerekliliğini anlatan Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk," Sizlerde burada tarihe doğru güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Gördüklerinizi ve öğrendiklerinizi Gaziantep'i tanımak, gezmek ve görmek isteyenlere en güzel şekilde anlatacaksınız" dedi. Zeugma mozaik müzesinde sergilenen Çingene Kız mozaiği ve Mars Heykeli'nin yanı sıra çeşitli mozaikler, kabartmalar ve mezar stillerinin Zeugma Antik Kenti'nde yürütülen kazılarla gün ışığına çıkartıldığını anımsatan Öztürk, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla adeta bir açık hava müzesini andıran Gaziantep'in tarihin her döneminde medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade etti.Öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin gözetiminde Zeugma Mozaik müzesini ilgiyle gezerek sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Gaziantep Ticaret Borsası öğrencileri müze ziyareti sonrasında Gaziantep temalı fotoğraf sergisini gezerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Türkiye tanıtım filmini de izledi.

(SD-Y)



23.04.2017 10:52:46 TSI

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