Kilis'te 23 Nisan kutlamaları
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü Kilis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler sabah Saat 09.30'da Cumhuriyet Alanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.
Buradaki törene İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(MAD-SD-Y)
23.04.2017 10:58:08 TSI
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