23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Lapseki Devlet Hastanesinde 23 Nisan sevinci

23 Nisan 2017 Pazar, 10:57
Lapseki Devlet Hastanesinde 23 Nisan sevinci
Lapseki Devlet Hastanesinde 23 Nisan sevinci

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Devlet Hastanesinde yatan hasta çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevli personeller tarafından sürpriz yapıldı.
Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Lapseki Devlet Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Çocuk servisinde yatmakta olan hastalar için görevli personeller tarafından program düzenlendi. Odalarının balon ve bayraklarla süslendiği etkinlikte polikliniklerde muayene olanlara çeşitli hediyeler verildi. Çocuklardan bazıları Başhekim, Doktor ve Yardımcı Sağlık Personeli kıyafetleri giyerek bir süreliğine sağlık personeli oldu. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar ve aileleri etkinliklerden memnun kaldıklarını dile getirdiler. Başhekim Dr. Bekir Şahin, "Hasta çocuklarımıza da 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" diye konuştu.
(GD)

23.04.2017 11:05:36 TSI
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