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BALGÖÇ uluslararası resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

23 Nisan 2017 Pazar, 11:02
BALGÖÇ uluslararası resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
BALGÖÇ uluslararası resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından gerçekleştirilen 12. uluslararası resim yarışmasında dereceye girenler, ödüllerini Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda düzenlenen törende aldı.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '12. BALGÖÇ Uluslararası Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye'den ve yurt dışından 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 'çocuk gözüyle kadın ve erkek eşitliği' temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda düzenlenen törende verildi. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BAL-GÖÇ Bursa Şubesi ve Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan ile yönetim kurulu üyeleri, Bulgaristan Popova'dan gelen konuklar ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşitliğin önemine değindi. Bozbey şöyle konuştu:
"BAL-GÖÇ Uluslararası Resim Yarışması'nın bu yılki teması çok anlamlı. Kadın ve erkek toplumun yapısını oluşturuyor. Biz, öncelikle toplumun tümüne insan olarak bakarsak, işte o zaman bütün sorunlarımızı en aza indirebiliriz. Bu doğrultuda çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren eşitlik kavramını beyinlerine yerleştirmeleri son derece önemli. Eşitlik kavramı sadece kadın erkek eşitliği olarak değerlendirilmemeli. Toplumun dezavantajlı tüm kesimleri için geçerli olmalı. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, gençler, LGBTİ ve toplumun tüm katmanlarının, sosyal, kültürel, sportif ve kent yaşamından eşit şekilde faydalanabilmeli. Bu konuda çocuklarımızın bakışları son derece önemli."
Uluslararası resim yarışmasının her yıl farklı temalarda gerçekleştirdiklerini kaydeden
BAL-GÖÇ ve BGF Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan da, yarışmaya katılan tüm çocuklara teşekkür ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarışmada dereceye giren öğrencilere BAL-GÖÇ ve BGF Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan ve protokol üyeleri ile birlikte ödüllerini verdi. Yarışmada Sadettin Türkün Anaokulu'ndan Melisa Uzun eseriyle birinci oldu. Kırcaali Belediyesi Çocuk Merkezi'nden Esra Metin Yusein'in resmi de Bulgaristan birinciliğine değer görüldü. Ayrıca Mümin Gençoğlu 2. Ortaokulu'ndan Ecem Sayan ikinci, Razgrad Vasil Levski Ortaokulu'ndan Kamile Beinur Şeval Bulgaristan ikincisi, Barbaros Ortaokulu'ndan Dilek Çavdar da üçüncü oldu.
'çocuk gözüyle kadın ve erkek eşitliği' temalı uluslararası resim yarışmasında yer alan eserler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu. Başkan Mustafa Bozbey de protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek resimleri tek tek inceledi. Bulgaristan'ın Popov kentinden gelen Severnyaçe folklor ekibi de sergi açılışının ardından yaptığı gösteriyle renk kattı. Yöresel oyunlarını sergileyen çocuklar, büyük alkış topladı.
(AF)

23.04.2017 11:10:31 TSI
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