Huzurevine bağışta bulunanlara plaket verildi

Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da huzurevine yüksek bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşlara plaketleri törenle verildi.

Törene, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Bigaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durak, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, Huzurevi Müdürü Hilal Reyhanlı ile kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı. Biga Huzurevinde bulunan yaşlılar ile yenen yemeğin ardından BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram tarafından plaketler takdim edildi. Huzurevi sakini Osman Bek yaptığı konuşmasında, "Bizi onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Huzurevine geleli iki oy oldu. Bu iki ay zarfından huzurevini meydana getirenlerin, maddi ve manevi katkıda bulunanların cümlesine her gün dua ediyorum. Ölmüşlerine rahmet diliyorum, kalanlarına sıhhat ve afiyet ile yaşamalarını niyaz ediyorum. Bu yetmez, Buradaki hizmeti de dile getirmeden duramayacağım. Hepiniz evinizde çok rahat uyuyabilirsiniz. Bize burada o kadar güzel hizmet sunuyorlar ki başta Müdürümüz Hilal hanım olmak üzere tüm çalışanlar bizlere merhametle ve şefkat ile yaklaşıyorlar. Her istediğimiz yapılıyor. Ayrıca böyle bir bina Türkiye'nin hiç bir yerinde yok. Ben kendim Bigalıyım. Türkiye'nin her yerini gezdim, baktım bana da kısmet oldu buraya gelmek. Bunları anlatmayı bir vazife addettim" ifadelerini kullandı.

23.04.2017 11:13:31 TSI

