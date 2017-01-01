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Çamlık Sitesinde dönüşüm başladı

23 Nisan 2017 Pazar, 11:12
Çamlık Sitesinde dönüşüm başladı
Çamlık Sitesinde dönüşüm başladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Çamlık Sitesi'nde yıkım başladı.
Bursa'nın her alanda gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da kentsel dönüşümün önemli olduğunu söyleyerek, deprem bölgesinde olan kentte yıpranmış ve yenilenmesi gereken yapıların bulunduğunu kaydetti. 1999 yılında yaşanan depremin Bursa'ya da tedbirli olunması gerektiğini hatırlatan Başkan Altepe, depremin ardından Bursa'daki bazı binalarda proje, demir ve betonlarla ilgili yanlış yapılan uygulamaların tespit edildiğini söyledi. Olası deprem ve afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli davranılmasının önemini vurgulayan Başkan Altepe, "Binaların tamamının gözden geçirilmesi ve riskli yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. 18 yıldır şükür ki olmadı. Ama her an deprem olabilir, kimsenin garantisi yok. Bundan dolayı da bu konuda hızlı adımlar atılması ve bu dönüşümün hızlı yapılması gerekiyor" diye konuştu.
"Riskli yapıları yenilerken şehrimize de değer katalım"
Başkan Altepe, erken davranıp riskli yapıların yenilenmesi gerektiğine değinerek, "Riskli yapıları ve bölgeleri yenileyelim, yenilerken şehrimize de değer katalım. Bu konuda herkese görev düşüyor, herkesin harekete geçmesi gerekiyor. İnsanlar ölmesin, yaşama hakkı en önemli hak. Bunun için de herkes üzerine düşeni yapmalı. Yapmadığınız zaman vebal altındasınız. Bunu yapmayan devlet yöneticileri, kurumlar, belediyeler suçlu olur. Binaların yenilenmesi gerekiyor demenin ötesinde işlerin yapılması gerek" şeklinde konuştu.
Bina sahiplerinin harekete geçerek yapımcı firmalarla görüşüp ön hazırlık yapmalarının önemine dikkati çeken Altepe, proje önerilerinin belediyelere ulaştırılmasını ve belediyelerin de konuya titiz davranması gerektiğini vurguladı. Başkan Altepe, yenilenmeyen binaların olası depremde zarar görmesinden sonra yaşanacakların hesabını kimsenin veremeyeceğini söyleyerek, "Bu projeler yanlış değil. Burada 38 daire var. 38 daire yine 38 daire olarak yapılacak. Altında işyerleri yapılıyor. Binanın altında daire başı 2'den fazla yani 100'e yakın araca otopark yapılıyor. Bu bile dönüşüm için sosyal donatı olarak önemli bir avantaj" dedi.
Binanın yeşil alanının fazlalaşacağını ifade eden Altepe, yaşam kalitesinin yükseleceği yapıda C35 betonla dayanıklılığın da artacağını sözlerine ekledi. Bursa'nın yeniden imar edildiğine işaret eden Başkan Altepe, "Bu sadece Büyükşehir Belediyesi'nin görevi değil. Herkes harekete geçecek, bizlere öneri getirecek bizler de en büyük desteği verebildiğimiz kadar vereceğiz. Her yapılan site Bursa'ya ayrı bir değer katıyor. Riskli binaların yerine sağlıklı, güvenli ve modern binalar yapılıyor. Şehrin dönüşmesi lazım. Burada daire sahipleri de mutlu, daireleri daha kaliteli olacak ve huzur içinde oturacaklar" diyerek Çamlık Sitesi sakinleri ve Rızvanoğlu İnşaat başta olmak üzere dönüşüme katkı sağlayan herkesi tebrik etti.
Kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımının ardından yerinde 3 blok ve altı işyeri olan bir site yapılacağı belirtildi. Konuşmaların ardından dualarla Çamlık Sitesi'nde dönüşüm için binaların yıkımına başlandı.
(AÇ)

23.04.2017 11:20:43 TSI
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