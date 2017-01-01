YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meram Belediye Meclisini çocuklar yönetti

Meram Belediye Meclisini çocuklar yönetti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Hayalin hayalim olsun, 23 Nisan kutlu olsun" adlı program düzenlendi. 23 Nisan'da farklı okullardan 23 çocuğun hayali olan oyuncak ve eşyalar kendilerine hediye edilirken, temsili olarak çocuk meclis başkanı ve çocuk katipler Meram Belediye Meclisini yönettiler.

Meram Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, meclis üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, eğitimciler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Temsili meclis başkanı olarak kürsüye gelen ve misafirlere selamlama konuşması gerçekleştiren 4. sınıf öğrencisi Ömer Şimşek, "Çocuk demek gelecek demektir. Ben geleceğim. Ben sizlerin geleceğinizim. Ben geçmişimi, tarihimi bilirsem, ben kendimi tanırsam bu bayrak dalgalanır, bu ezan susmaz, bu devlet baki kalır" şeklinde konuştu. Şimşek'in konuşması salondan büyük alkış aldı.

"Çocuklara ölüm değil gülmek yakışıyor"

Meram Belediyesi Meclis Salonunun hiç bu kadar şen olmadığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, "Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuklara gülmek yakışıyor, ölüm yakışmıyor. Maalesef coğrafyamızda büyük savaşlar var. Bu savaşta çocuklarımız ölüyor. Temenni ederiz ki tüm dünyada çocuklarımız her zaman gülsün" dedi.

"Milletin egemenliği herşeyin üzerinde"

23 Nisan'da 80 Binde Devri Alem Parkı'nı ücretsiz yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Toru, "23 Nisan 1920'de ulusal egemenliğimiz halkımıza devredildi. 16 Nisan halkoylamasıyla da halkın egemenliğini merkeze alan yeni hükümet sistemimize kavuşmuş olduk. Milletin egemenliği her şeyin üzerinde. Millet egemenliğinin halka ait olduğu vurgusunun yapıldığı ve aynı zamanda çocuklara armağan edilen 23 Nisan sadece çocukların değil tüm milletimizin bayramı" ifadelerini kullandı.

İhsan Özkaşıkçı İlkokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunu gösterisi katılımcılar tarafından ayakta alkışlanırken, Çumralıoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve Hasan Sert İlkokulu öğrencilerinden oluşan miniklerin hayalleri olan eşya ve oyuncaklar hediye edildi.

(İHA-FM-Y)



23.04.2017 11:36:25 TSI

NNNN

