23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Ilıcalı "23 Nisan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur"

23 Nisan 2017 Pazar, 11:35
Ilıcalı "23 Nisan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur"
Ilıcalı "23 Nisan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.
23 Nisan 1920 tarihinin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin hayat bulduğu, milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. Yıldönümü olduğununu belirten Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Bu önemli gün aynı zamanda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara bayram olarak armağan edilen gündür. " dedi.
" 'Gazi Meclis' İkinci Kez 'Gazi' Olmuştur"
Mesajında, 15 Temmuz'da yaşananlara vurgu yaparak gazi meclisin ikince kez gazi olduğuna dikkat çeken Ilıcalı "Gazi Meclisimiz, vatanın büyük bir kısmının işgal edildiği, milletin fakr-u zaruret için harap ve bitap düştüğü, istikbale olan inancın tükendiği bir dönemde, Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur. Milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisinde olduğunu, bu hakkı hiçbir güce devretmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuş ve bu kararlılıkla bugünlere ulaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıp ki o günlerde olduğu gibi 15 Temmuz kanlı işgal girişiminde de milli irademizin kalbinin attığı yer olarak ikinci kez "gazi" olmuştur." diye belirtti.
"16 Nisan'da Milli İrade Bir Kez Daha Tecelli Etti"
16 Nisan'da yapılan halk oylaması ile birlikte bir dönüm noktasının yaşandığını ve milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini söyleyen Ilıcalı " 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücü ve otoritesi, sandıktan çıkan "Evet" oyları ile perçinlenmiş, vesayet odaklarının gerek Yüce Meclis üzerinde gerekse Ülkemizin geleceği üzerindeki etkileri kırılmıştır. Yaşanan bu değişimle birlikte, Yüce Meclisin temsil niteliği, etkinliği ve denetim yetkisi daha da artacak, Ülkemizin geleceğinin şekillenmesine etki edecek kanunlar bizzat milletvekillerimiz tarafından teklif edilecektir. Çift başlılığın ortadan kalktığı yönetim anlayışı beraberinde, siyasi ve ekonomik istikrarı getirecek, 2023 hedeflerimize adım adım ulaşarak ülkemizin her köşesi aynı imkanlara kavuşacaktır. Devletin milleti ile kucaklaştığı, istikrar ve güvenin hakim olacağı Ülkemizde, terörün kökü kazınacak, bölgesinde güçlü, dosta güven düşmana korku veren müreffeh bir "Türkiye" olacaktır." cümlelerinin altını çizdi.
Mesajının son bölümünde ebediyete intikal eden gazileri ve şehitleri rahmetle anan Milletvekili Ilıcalı "Bütün bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. yıldönümünde, büyüyen ve gelişen bir Türkiye'nin temellerini atmış olmanın gururu ve sevinciyle başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, en değerli varlıklarımız olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." dedi.
(ERZ-AT-Y)

23.04.2017 11:43:55 TSI
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