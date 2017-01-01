23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2017 Pazar, 11:45
Osmaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Osmaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı.
İlçedeki törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra hava muhalefetinden dolayı kapalı pazar alanında devam etti. Kapalı pazar alanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmangazi İlkokulu öğretmenlerinden Tuğba Varlı, "Bugün 23 Nisan 2016 TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu toprakları yüzyıllar boyunca adaletle, barış ve huzur içerisinde yöneten Osmanlı devletimizin zor şartlar altında kalması, tarihteki pek çok örneğinde olduğu gibi atalarımızı yeni bir devlet kurmaya sevk etti. Bu kuruluşun en anlamlı en büyük adımıydı 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesi 23 Nisan 1920'de yüce Türk milletinin işgale karşı yekvücut olmuş millet iradesinin resmiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu resim umut olmuştur, ışık olmuştur 7'den 70'e her vatanseverin gözünde. Tıpkı çocuklarımız gibi. TBMM'de vücut bulan bu millet iradesi bu yüzden çocuklarımızla özdeşleşmiştir. Çocuklarımızın bayramı olarak kutlanır" dedi.
Törenler, hava muhalefetinden dolayı kısa kesilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Törenlere, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Ardıç, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, , AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, MHP İl genel Meclis üyesi Orhan Uğur sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
(ZC-SÜ-Y)

23.04.2017 11:53:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bilecik'te kar sürprizi
YEREL

BİLECİK'TE KAR SÜRPRİZİ
Çerkeşli Köyü Avcılar Kulübü 'Avcı Bayramı ve Atış Müsabakası' düzenledi
YEREL

ÇERKEŞLİ KÖYÜ AVCILAR KULÜBÜ 'AVCI BAYRAMI VE ATIŞ MÜSABAKASI' DÜZENLEDİ
Bilecik'te kar yağışı
YEREL

BİLECİK'TE KAR YAĞIŞI
Bilecik’te lokomotif yangını
YEREL

BİLECİK’TE LOKOMOTİF YANGINI

Bayırköy Belediyesi tarafından &quot;Peygamber Efendimizin Doğumu&quot; adlı program düzenlendi
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN "PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU" ADLI PROGRAM DÜZENLENDİ
Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası başladı
YEREL

VEZİRHAN'DA BAHAR FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Ertuğrulgazi Mahallesi muhtarlığı tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu
YEREL

ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI TARAFINDAN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU
Bilecik merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu'dan 'sağduyu' çağrısı
YEREL

BİLECİKSPOR BAŞKANI İSMAİL CİNOĞLU'DAN 'SAĞDUYU' ÇAĞRISI
Bozüyük'te &quot;El uğraşı terapisi&quot; sergisi açıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE "EL UĞRAŞI TERAPİSİ" SERGİSİ AÇILDI
AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin; &quot;Referandum tamam, hizmete devam&quot;
YEREL

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI MESUT ÇETİN; "REFERANDUM TAMAM, HİZMETE DEVAM"
Başkan Muzaffer Yalçın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN MUZAFFER YALÇIN'IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Minik hafız adaylarının bisiklet sevinci
YEREL

MİNİK HAFIZ ADAYLARININ BİSİKLET SEVİNCİ
Rektör Taş'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

REKTÖR TAŞ'DAN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Bilecik'te 81 ilden gelen 500 kız öğrenciyi ağırladı
YEREL

BİLECİK'TE 81 İLDEN GELEN 500 KIZ ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında belediye başkanları bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANLIĞINDA BELEDİYE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Reina katliamını planlayan terörist
GÜNDEM

İŞTE SURİYE'DE ÖLDÜRÜLEN HAİN

 1
  • 2 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!
  • 3 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!