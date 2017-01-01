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Osmaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutladı.

İlçedeki törenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenler daha sonra hava muhalefetinden dolayı kapalı pazar alanında devam etti. Kapalı pazar alanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Osmangazi İlkokulu öğretmenlerinden Tuğba Varlı, "Bugün 23 Nisan 2016 TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu toprakları yüzyıllar boyunca adaletle, barış ve huzur içerisinde yöneten Osmanlı devletimizin zor şartlar altında kalması, tarihteki pek çok örneğinde olduğu gibi atalarımızı yeni bir devlet kurmaya sevk etti. Bu kuruluşun en anlamlı en büyük adımıydı 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesi 23 Nisan 1920'de yüce Türk milletinin işgale karşı yekvücut olmuş millet iradesinin resmiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu resim umut olmuştur, ışık olmuştur 7'den 70'e her vatanseverin gözünde. Tıpkı çocuklarımız gibi. TBMM'de vücut bulan bu millet iradesi bu yüzden çocuklarımızla özdeşleşmiştir. Çocuklarımızın bayramı olarak kutlanır" dedi.

Törenler, hava muhalefetinden dolayı kısa kesilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törenlere, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Ardıç, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, , AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, MHP İl genel Meclis üyesi Orhan Uğur sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(ZC-SÜ-Y)



23.04.2017 11:53:37 TSI

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