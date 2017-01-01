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Azra Kohen, Aydınlı gençlerin konuğu oldu

23 Nisan 2017 Pazar, 11:52
Azra Kohen, Aydınlı gençlerin konuğu oldu
Azra Kohen, Aydınlı gençlerin konuğu oldu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Çok satanlar listesinden inmeyen Fi, Çi, Pi serisinin başarılı yazarı, psikolog Azra Kohen, Aydı'da gençlerle bir araya geldi. Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında okul aile birliğinin düzenlemiş olduğu seminere konuk olan Kohen gençlerle hasbıhal edip onların hayata bakış açılarında pozitif değişiklikler oluşturmaya çalıştı.
Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekletirilen etkinliğe geböler yoğun ilgi gösterdi. Gördüğü ilgiden oldukça memnun kalan Azra Kohen, yaşantımızı etkileyen ama aslında içeriğini bilmediğimiz ve bilirsek hayatımızda fark oluşturacak onlarca şaşırtıcı bilgiyi lise öğrencilerinin anlayabileceği şekilde hikayeleştirerek anlatmaya çalıştı. Programlarında en büyük amacının gençlerin hayatına katkı sunmak olduğunu da kaydeden Kohen, geleceğin teminatı gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin bu ülke için en büyük kazanım olacağını söyledi.
Okul Aile Birliği Başkanı Evrim Bosnalı hayatlara ve doğaya yaptığı katkılardan dolayı Azra Kohen'e teşekkür etti.
Okul Müdürü Danışman Psikolog Süleyman Çokay bu tür aktiviteleri önemsediklerini belirterek "Bu etkinliği organize eden okul aile birliği başkanıma ve üyelerine çok teşekkkür ediyorum. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, asıl değerli olanın bizim için önemsizleştirilmeye çalışıldığını fark ediyoruz. Hayatımızda maddiyatın ve egonun dışında çok önemli ayrıntılar gizli. 'Bir' tek başına yalnız bir sayı gibi gözükse de bir birey doğru davranarak dünyayı değiştirebilir" dedi.
(OD-İK)

23.04.2017 11:59:42 TSI
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