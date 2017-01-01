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Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlandı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından İlçe stadyumundaki kutlama törenine geçildi.

Stadyumdaki törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı İstihkam Albay Uğur Hakan Kocatürk, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek'in yaptığı kutlama töreninde şiirler okundu, halk oyunları ekipleri Ege, Karadeniz ve Bolu yöresinden gösterilerini sundu. Çocuk oyunları gösterinin de yapıldığı törenin bu yıl Kosava'dan konukları da vardı. Söke Enfa Okullarının konuğu olarak Söke'ye gelen Kosavalı öğrencilerden oluşan ekibin halk oyunları gösterisi kutlamalara renk kattı.

(LT-İK)



23.04.2017 12:00:06 TSI

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