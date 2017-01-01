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Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği(UÖD) Başkanı Ergün Halis, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Halit Aksakal ve Türkiye'de öğrenim gören bir grup yabancı öğrenci, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Halis, bu yıl "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" temasının işleneceği ve Türkiye'de eğitim gören 203 ülkeden 114 bin misafir öğrenciyi kendi kültürlerini tanıtmak ve yeni kültürleri tanımak için Erzurum'da buluşturacaklarını belirterek, Rektör Çomaklı'ya, 29-30 Nisan'da Erzurum'da gerçekleştirilecek olan "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği hakkında bilgi verdi.

Halis ayrıca "20 Ülke 55 Şehirde düzenlenecek olan etkinliklerin Erzurum etabında Sayın Rektörümüz Ömer Çomaklı'yı yanımızda görmek bizi onurlandıracaktır" dedi.

Zenginliğimiz Farklılığımızdır

Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer kültür elçisi olarak çalışacaklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, bu buluşmaların farklı coğrafyalardaki öğrencileri bir araya getirerek kültürel bağlarımızın zenginleşmesine ve sağlamlaşmasına imkân tanıyacağını ifade etti.

"Zenginliğimiz farklılığımızdır" diyen Çomaklı, "Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerimizin bu buluşmasını, yarınımıza dair birer umut ışığı olarak görüyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



23.04.2017 12:01:01 TSI

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