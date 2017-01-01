23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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TED Şanlıurfa Kolejinde 23 Nisan şöleni

23 Nisan 2017 Pazar, 11:54
TED Şanlıurfa Kolejinde 23 Nisan şöleni
TED Şanlıurfa Kolejinde 23 Nisan şöleni
- Minikler bayram kutlamasında hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi TED Şanlıurfa Kolejinde de coşkuyla kutlandı.
Öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla okulun tiyatro salonunda gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından, 4'üncü sınıfı öğrencisi Mehmet Celal Eren, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Dans gösterisi ile devam eden etkinlikte, yine öğrenciler tarafından 23 Nisanı anlatan şiirler okundu. Anne ve babaların sahnedeki çocuklarını büyük bir heyecanla izlediği 23 Nisan kutlamaları, öğrencilerin seslendirdiği şarkıların yanı sıra folklor ve jimnastik gösterileriyle devam etti.
Bugün çocuklarımızın günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 1'inci sınıf öğrencisi Doruk Çekiç'e bırakan TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, tüm ülkemiz insanlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirterek, "Bugün çocuklarımızın günü. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bugün bütün okullarda, ülkemizin tamamında olduğu gibi TED Şanlıurfa Kolejinde de çocuklarımız hazırlamış oldukları çalışmaları sergiliyorlar. Biz de bu bayramı çocuklarımızla birlikte içten bir şekilde kutluyoruz" dedi.
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocuklarına armağan ettiğini kaydeden Şamat, "Bu bayram, ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza güvenin de ifadesidir. Ümit ediyorum ki geleceğimiz olan çocuklarımız, nice mutlu bayramları bizlere yaşatacaktır" diye konuştu.
23 Nisan şöleni, eğlenceli aktivitelerle gün boyu sürdü.
(Şİ-SD-Y)

23.04.2017 12:02:34 TSI
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