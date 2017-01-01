23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Karlar altında 23 Nisan kutlaması

23 Nisan 2017 Pazar, 11:56
Karlar altında 23 Nisan kutlaması
Karlar altında 23 Nisan kutlaması
- Çocukların sevinçleri kar yağışıyla ikiye katlandı

(Fotoğraflı)

Muhammed Emin Beytul
ESKİŞEHİR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 97'nci yıl kutlamaları Eskişehir'de kar yağışı ve soğuk hava etkisi altında kutlandı.
Program kapsamında, Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret eden Milli Zafer İlkokulu 3-F öğrencisi İrem Eyrek ve Özel Atayurt Okulları 5-C öğrencisi Ege Erten oturdukları Valilik koltuğunda isteklerini dile getirdi. Koltuğa ilk oturan Milli Zafer İlkokulu 3-F öğrencisi İrem Eyrek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak olan tam gün eğitimin öğrencilere daha çok spor yapma zamanı vereceğini söyledi. Park ve bahçe alanlarının arttırılmasını isteyen öğrenci Eyrek, her okulda ise spor salonu olması gerektiğini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Oyun Başlasın" programına çocuklar olarak büyük destek verdiklerini kaydeden öğrenci Eyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın tüm çocuklara barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi. Yapımı hızla devam eden Şehir Hastanesinin Eskişehir için çok büyük bir hizmet olduğunu aktaran Özel Atayurt Okulları 5-C öğrencisi Ege Erten ise sportif amaçla yapılan yatırımların da bir an önce tamamlanmasını istedi. Kentte yaşanan trafik sorununa da değinen öğrenci Erten, tramvay hatlarının ise şehrin her yerine ulaşmasını temenni etti. Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek istediğini söyleyen öğrenci Erten, Suriye'de yaşanan drama duyarsız kalmayarak, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutladı. Sporun içinde var olan kazanma azminin bazen aşırı sevince dönüştüğünü, yaşanan güzelliklerin birlik ve beraberliğimizi bozmamasını isteyen öğrenci Erten, "Spor müsabakalarındaki şiddet olayları çocukları yanlış yönde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in havası çoğunlukla böyle oluyor"
Etkinlikler kapsamında Vilayet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışını etkili olduğu kentte kutlamalar da kar altında gerçekleştirildi. Törende görevli olan Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ali Baran Erdek, "23 Nisan için kutlamaya geldik. Valilikten görev geldi okulumuz için. Bu yüzden geldik. Şu an mutluyum. Atatürk'ün bize armağan ettiği tek bayram. Dünya için çocuklara. O yüzden çok mutluyum. Şu anda üşüme yok. Zaten Eskişehir'in havası çoğunlukla böyle oluyor o yüzden alışkınım" diye belirtti.
Törene katılan öğrencilerden Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ezgi Nur ise "Aslında hava soğuk ama üşümek pek değil. Bunu yapmak benim görevim. Buraya geldim. Ne soğuk hissettim ne de başka bir şey. Çünkü Atatürk'e aşık bir insanım. Ve burada olmak benim görevim. Vatan uğruna ölebilirim. Gerçekten çok bağlı bir insanım. Atatürk'e, vatana. Zor olmadı dediğim gibi çünkü bu benim görevimdi. Buraya gelip durmak. Kendi çocuk bayramımı savunmak. Hem de çok eğlenceli oldu aksine. Çok eğlendim arkadaşlarımla, öğretmenlerimle. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar için çok önemli olduğunu kaydeden Vali Çelik, çocukların hem zihinsel hem de bedensel açıdan sportif amaçla yaptıkları oyunların çok önemli olduğunu bildirdi. Vali Çelik, sevgi, barış ve dostluk gibi değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak noktada buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada yaşan tüm çocuklara kutlu olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'inde hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Vali Çelik, günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler de Vali Çelik'e çiçek takdiminde bulundu.
(MEB-SÜ-Y)

23.04.2017 12:04:42 TSI
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