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Kozan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören sabah saat: 09:00'da Atatürk Anıtı önüne çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören daha sonra Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen gösteri ve etkinliklerle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Haytaoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından anaokulu öğrencilerinin gösterileri, ilkokulu öğrencilerinin dans gösterileri, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve özel eğitim uygulama merkezi öğrencilerinin halk oyunu gösterileri ile devam etti.

Etkinlikte ilkokul ve ortaokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

(EMR-Y)



23.04.2017 12:11:53 TSI

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