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'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu

23 Nisan 2017 Pazar, 12:04
'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu
'Beyaz Tay' 23 Nisan'da çocuklarla buluştu

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Şehir Tiyatroları sezonun en sevilen çocuk oyunlarından Beyaz Tay'ı 23 Nisan festival alanında sahneledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivalinde tiyatro keyfi yaşandı. Gölge kukla oyunu Beyaz Tay, Uluslararası İnterteks Fuar alanı içindeki alanda sahnelendi. İlgiyle izlenen oyununun sonunda çocuklar beğenilerini alkışlarıyla gösterdi. Yerlerdeki minderlere oturan çocuklar, diğer atlarda olmayan özelliklere sahip olan Beyaz Tay'ın hikâyesini büyük beğeni ve dikkatle izledi. Oyunda rol alan Şehir Tiyatroları sanatçıları da kendilerini izlemeye gelen çocuklara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.
Tüm tasvirleri Şehir Tiyatroları bünyesinde Zafer Gümüş ve Erdem Irmak tarafından üretilen Beyaz Tay oyununun yönetmen yardımcılığını Serhat Güzel yapıyor. Dekor ve kostüm tasarımında Adnan Yılmaz, ses tasarımında İlker Sevüker, ışık tasarımında ise Cafer Yiğiter'in görev yaptığı oyunda Şehir Tiyatroları sanatçılarından Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Utku Oğuz, Ozan Şahin ve Çiğdem Sarıhan Benli rol alıyor.
(RFK-Y)

23.04.2017 12:12:36 TSI
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