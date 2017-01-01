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15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturdular

- 15 Temmuz Şehitlerinin herbirine bir fidan diktiler



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Olur İlçesi'nde 15 Temmuz Şehitleri anısına bir hatıra ormanı düzenleyerek 248 fidan diktiler

Akdağ yolu üzerinde oluşturulan ormanda 15 Temmuz'da verilen her şehit için bir fidan olmak üzere 248 fidan dikilirken vatandaşlar Bu hatıra ormanı ilçemiz adına gurur verici. Şehitlerimizi asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlar Olurlu vatandaşlarla bir araya gelerek, 15 Temmuz'daki darbeyi unutturmamak adına 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturdu.

(DMA-AT-Y)



23.04.2017 12:16:03 TSI

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