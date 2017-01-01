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Tekirdağ'da 23 Nisan şenliği



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Amfi Tiyatro'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milliği Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, çocukların çeşitli gösterileriyle devam etti. Çeşitli dallarda dereceye giren çocuklara ödül verildikten sonra program sona erdi.

(HLD-Y)



23.04.2017 12:21:24 TSI

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