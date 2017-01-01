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Kars'ta 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tören; Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı. Ardından Valilik önündeki tören alanına geçildi. Buradaki törenler Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün önem ve anlamını belirtir konuşmayı Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, "Bugün coşkuyla ve anlamlı bir şekilde idrak ettiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümünde bu vatanı bize yurt eden, tüm şehitlerimizi rahmetle, m,netle anıyorum. 23 Nisan 1920'de açılan meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını, saygıyla yad ediyorum. Sevgili çocuklarımız dünyamız atalardan kalan mirastan çok çocukların emanetidir. Bunun için en önemli bayramımız sizlere hitam edilmiştir. Her nesil sonrakine daha iyi bir Türkiye devretmekle mükelleftir. Kendi vatandaşları yanında bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut kaynağı olacak, bir Türkiye'yi ancak bu şuurla inşa edebiliriz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce 23 Nisan Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Başkanı Murtaza Karaçanta tarafından verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sonra İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından okunan şiirler ve bir birinden güzel gösterilerle son buldu. Vali Rahmi Doğan, Başkan Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, öğrencilerle birlikte halay çekti. Program çeşitli etkinliklerle son buldu.

Törene; Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Murtaza Karaçanta, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Konsolos Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem çalkın, resmi daire müdürleri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(IÇ-Y)



23.04.2017 12:24:08 TSI

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