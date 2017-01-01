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Manisa'da 23 Nisan kutlamaları



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlene kutlama törenlerinde, miniklerin sergilediği gösteriler büyük beğeniyle izlendi.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlamalara Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Güvenç, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Güvenç, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe kaymakmları, ilçe belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış gösterisi sonrası öğrenciler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanına gelerek açtıkları Türk Bayrağını öpüp başlarına koyduktan sonra Vali Güvençer'e teslim etti. Vali Güvençer de çocukların önünde Türk Bayrağını öpüp başına koyduktan sonra teslim aldı. Çocuklar yanlarındaki çiçeği ise Vali Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer'e verdi. Sonrasına ise çocuklar çeşitli gösteriler sergiledi. Çocukların halk oyunları, modern danslar ve figürlerle sergilediği gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterilerin sonunda Vali Güvençer ve beraberindekiler miniklerin yanına gelerek onlarla tek tek selamlaştı.

Gösterilerden sonra çocuklar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Cumhuriyet Meydanında kurulan oyuncaklarda gönüllerince eğlendi.

(AY-Y)



23.04.2017 12:24:11 TSI

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