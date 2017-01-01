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Denizli'de 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı )



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde çelenk konmasıyla başlayan etkinlik, Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki gösterilerle devam etti.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Etkinliklere Vali Yardımcısı Rifat Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP milletvekilleri Kazım Arslan, Melike Basmacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Valilik önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda çeşitli gösteriler yapıldı. Etkinliklerde özel bir eğitim merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı konser verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı konuşmada tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra sahneye çıkan Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Alper Anıl Dokur, 'Ben Anadoluyum' adlı şiiri okudu. Küçük çocuk şiiri okuduğu sırada bazı vatandaşlar duygulanarak gözyaşı döktü. Öğrenciler tarafından sergilenen halkoyunları gösterilerinin ardından etkinlikler sona erdi.

(MT-Y)



23.04.2017 12:24:23 TSI

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