YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Baybatur: "Miraç Kandili, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir"

Baybatur: "Miraç Kandili, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, tüm İslam Aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, "Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan Miraç, insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir" dedi.

AK Parti'li Murat Baybatur, Miraç Kandili dolayısıyla birlik, beraberlik vurgusunda bulundu. Kandillerin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı çok özel geceler olduğunu belirten Baybatur, "Rahmet ve mağfiret iklimi olan ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar içerisindeki en müstesna gecelerden birisi olan Miraç, Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuktur. Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan Miraç, insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Miraç Kandil'inin bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine ve kurtuluşa ermesine vesile olması duasıyla; ihsan, bereket ve feyiz dolu mübarek Miraç Kandilinizi tebrik ediyor, tüm İslam alemi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

(ÖND-Y)



23.04.2017 12:25:00 TSI

NNNN

