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Kalemle hesaplaşma oturumu silahlı hesaplaşmaya döndü

- Çine'de hesap toplantısı silahlı kavgaya döndü 2 yaralı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişi kendi aralarındaki alacak borcu hesaplamak için bir kıraathanede yaptıkları hesap görme oturumu silahlı kavgaya döndü. Olayda biri kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Soğancılar Mahallesi Köprübaşı Mevkii'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.İ. isimli şahıs ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. isimli şahıs alacak-borç hesaplaması için Köprübaşı Mevkii'nde bulunan kıraathanede bir araya geldiler. Kağıt kalemle hesap gördükleri sırada bir anda tartışmaya başlayan ikili kavgaya tutuştu. Olayda Y.İ. isimli şahıs üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp A.A. isimli şahsa ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan O.K. de ayağından yaralandı.

Yaralılar Aydın'daki hastanelere kaldırılırken, zanlı Y.İ. suç aleti silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan A.A.'nın ciğerine saplanan kurşun nedeniyle durumunun ağır odluğu O.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İK)



23.04.2017 12:29:14 TSI

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