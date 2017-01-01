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Alıcık, Miraç Kandili'ni kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak "Türk-İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine, sevginin, saygının artmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir. İnsanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu, kardeşliğe ihtiyacımız olan bu günlerde manevi günlerin önemi daha da fark edilir olmaktadır. Çünkü günümüzde yaşanan kin ve nefret duyguları, düşmanlıklar bazen insani duyguların önüne geçmekte, bizleri kötü davranışlara yöneltmektedir. Bu önemli günlerde çevremizle, yakınlarımızla olan bağlarımızı gözden geçirirken, doğruluğun, dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu unutmayalım. Bu mübarek günler birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve Türk-İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine, sevginin, saygının artmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

(OD-İK)



23.04.2017 12:29:33 TSI

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