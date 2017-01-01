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Başkan Çalkın'ın Miraç Kandili mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:24
Başkan Çalkın'ın Miraç Kandili mesajı

KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Başkanı Adem ÇALKIN, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çalkın, yayımladığı mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in, Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa'ya getirilip ardından da Sidretü'l Münteha denilen en üst makama yükselişini ifade eden Miraç, sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir mucizedir" dedi.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bizlere, en sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini ve Yüce Allah'ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren Miraç'tan, beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönen Peygamber Efendimiz (SAV), tüm inananlara verilebilecek olan en kıymetli hediyeleri vermiştir. Bizler de, bu hediyelerin şuurunda olarak, müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'ni bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz. Tüm insanlığın yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslâm âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."
(IÇ-AT-Y)

23.04.2017 12:33:05 TSI
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