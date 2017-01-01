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Başkan Murtaza Karaçanta'nın Miraç Kandili mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:25
Başkan Murtaza Karaçanta'nın Miraç Kandili mesajı

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta,"Miraç Kandili" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Miraç Kandili'nin Türk-İslam alemine birlik, beraberlik, sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini dileyen Karaçanta, "Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gecede idrak edeceğimiz, beş vakit namazın da farz kılındığı Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) nasip olan mucizenin yıldönümüdür. Bizler Peygamber Efendimizin yüce makama ulaştığı bir mucizeyi ve bu mübarek yolculuğu ifade eden Miraç Kandilini kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu vesileyle Miraç Kandilini fırsat olarak bilmeli, ibadet bilincimizi kuvvetlendirmeli, ahlakımızı güzelleştirmeli ve inandığımız değerlere bağlı kalarak yaşama niyet ve kararlığımızı yenileme gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.
Karaçanta, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yüce dinimizin bizden istediği sevgiyi, şefkati, kardeşliği, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, güvenli ve huzurlu ortamların oluşmasına gayret göstermeliyiz. Mübarek Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla Yüce Allah'a yönelmeli ülkemiz, milletimiz ve tüm Türk-İslam alemi için iyiliklerin ve güzelliklerin artması adına dualarımızı gerçekleştirmeliyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm Tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, toplum olarak birlik beraberliğimizin güçlendiği, hak ve hukukun hâkim olduğu bir yaşama vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."
(IÇ-AT-Y)

23.04.2017 12:33:29 TSI
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