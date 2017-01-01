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Kurt'un makamı çocuklara emanet

23 Nisan 2017 Pazar, 12:25
Kurt'un makamı çocuklara emanet
Kurt'un makamı çocuklara emanet

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt makamını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tükmentokat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Beyzanur Kunt'a bıraktı.
Beyzanur Kunt'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesaisi sabah erken saatlerde başladı. Türkmentokat'ta bulunan evinden Odunpazarı Belediyesi'nin aracıyla alınan minik öğrenciyi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt karşıladı. Başkan Kurt, minik öğrenci ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını Kunt'a devrederek, Odunpazarı Belediyesi'nin kendisine emanet olduğunu belirtti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Başkanlık makamına oturan Başkan Beyzanur Kunt, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini söyledi.Yeni projeler sunarak isteklerini sıralayan Başkan Kunt, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak Türkmentokat Mahallesi'ne park yapılması talimatı verdi.
Başkan Kazım Kurt ise program sırasında yaptığı konuşmada, "Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmamız lazım. O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmamız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Bu konu da gerekli olan tüm desteği sağlayacağız. Bu Odunpazarı Belediyesi'nin en önemli görevidir. Biz Odunpazarı'nda çocukları ve kadınları mutlu etmek için çalışıyoruz."dedi.
Başkan Kurt, minik Başkan Kunt'a Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Resimli Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'u hediye etti.
(AS-BA-Y)

23.04.2017 12:33:36 TSI
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