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8'inci Ulusal Sanat Çalıştayı başlıyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesinin bu yıl 8.'sini düzenleyeceği Uluslararası Sanat Çalıştayı için geri sayım başladı.

Uluslararası çalıştay olma özelliğini de taşıyan etkinliğin bu sene 24-28 Nisan tarihleri arasında düzenleneceği ve 28 sanatçının katılacağı belirtildi. Çalıştayın bu seneki onur konuğunun ise Süleyman Saim Tekcan olacağı bildirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçıların çalışmaları ve diğer etkinlikler Özdilek Sanat Merkezinden takip edilebilir. Sanatçıların katılımı ile düzenlenecek olan çalıştay açılışı 24 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de Özdilek Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir. Çağdaş yaşam biçimi, kentsel mekanları ve etkinlikleri ile fark edilir bir kent haline gelen Eskişehir, düzenlenen sanat etkinlikleri ile sanatseverlerin buluşma noktası haline gelmeye devam ediyor. Hiç kuşkusuz Tepebaşı Belediyesi düzenlenen 3 önemli sanat olayı ile kentin bir sanat merkezine dönüşmesine büyük katkı sağlıyor. Toprağın binlerce yıllık macerası Pişmiş Toprak Sempozyumu ile taçlanırken, şiir buluşmaları ile pek çok önemli şair, şiirseverler ile buluşuyor. Sanat Çalıştayı da, bu iki önemli sanat etkinliği gibi uluslararası bir kimlik kazanmış durumda. Bu güne kadar düzenlenen 7 çalıştay boyunca 204 sanatçıdan 300'den fazla sanat eseri kent mirası içindeki yerini aldı" ifadelerine yer verildi.

(KA-SÜ-Y)



23.04.2017 12:36:00 TSI

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