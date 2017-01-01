YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çevreye duyarlı vatandaşa engelli aracı

Çevreye duyarlı vatandaşa engelli aracı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, 83 yaşındaki yürüme zorluğu çeken Şeref Atak, biriktirdiği mavi plastik kapaklarla birlikte belediyeye müracaat etti ve akülü engelli aracına kavuştu.

Uzun seneler önce Eskişehir'e gelerek hayatını burada devam ettiren 83 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Şeref Atak, bir süredir biriktirdiği mavi kapakları ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'ne müracaat etti. Belediyenin anlaşmalı olduğu Ak Geri Dönüşüm'ün sahibi Muhsin Akbaş'ın desteğiyle Şeref Atak'a akülü engelli aracı teslim edildi.

Tepebaşı Belediye Belediye Başkanı Ahmet Ataç Atak'ı ziyaret ederek, uzun süre sohbet etti. Başkan Ataç, "Ailemiz mavi kapak toplayarak belediyemize müracaat etmişler. Bizim için kapağın sayısı değil, bu konuda gösterilen gayret önemliydi. Ak Geri Dönüşüm firmasının sahibi Muhsin Bey, konuyu sahiplendiler, sağ olsunlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Akülü engelli aracına kavuşan Şeref Atak ise Başkan Ataç'a ve Muhsin Bey'e teşekkür ederek, "Allah uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.

(KA-SO-Y)



23.04.2017 12:36:07 TSI

NNNN

