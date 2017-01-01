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Başkan Türel koltuğunu çocuk başkana devretti

- Çocuk başkan Fen İşleri Daire Başkanlığı'nı telefonla arayarak şehre bisiklet yolu yapılması talimatı verdi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Kocademir Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Bilge Naz Agün'e bıraktı. Çocuk Başkan Agün, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nı telefonla arayarak Antalya'daki tüm caddelerin bisiklet yolu ağı ile donatılması talimatını verdi.

23 Nisan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Bilge Naz Agün başkanlık heyecanını annesi Meltem Agün, babası Öner Agün, okul müdürü Tolga Çakmaklı, Türkçe öğretmenleri Nilgün Nazlı Taşdemir ve Özer Önüt ile birlikte paylaştı. Antalya'daki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden çocuk başkan Bilge Naz Agün, "Ben de bu güzel çalışmalardan ilham alarak geleceği bu güzel çalışmaların üzerine kurmak isterim" şeklinde konuştu.



"Bu hizmetlerin devamı benim temel vazifemdir"

Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan çocuk Başkan Agün, "Dünyanın en güzel şehri olan Antalya'nın belediye başkanlığını yapmak benim için çok onur verici. Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel, raylı sistem ve köprülü kavşak çalışmalarıyla Antalya halkının şehir yaşamını oldukça kolaylaştırmıştır. Tünektepe teleferiği, deniz otobüsü seferleri ve Sarısu plajı ile de turizme büyük katkılar sunmuştur. Eğitim alanında da öğrencileri teşvik edici burslar ve ödüller vererek, ASMEK kursları açarak eğitime ne kadar önem verdiğini bizlere göstermiştir. Menderes Türel, nasıl hiç yılmadan, yorulmadan bu hizmetleri gerçekleştirebiliyorsa bu hizmetlerin devamını getirmek benim en temel vazifemdir. Ben de bu güzel çalışmalardan ilham alarak geleceği bu güzel çalışmaların üzerine kurmak isterim" dedi.



"Çalışmalarım Antalya'ya iyi gelecek"

En büyük hayalinin Antalya'daki bütün okulları kapsayan eğitim kampüsleri açmak ve kütüphanesiz okul bırakmamak olduğunu ifade eden Başkan Agün, "Antalya nasıl turizmin başkenti ise eğitimde de başkent olmasını istiyorum. Ayrıca spora düşkün bir birey olarak Antalya'daki tüm caddelerin bisiklet yolu ağı ile donatılmasını istiyorum. Bu bisiklet yolları okullara ulaşırsa, öğrencilerin okullarına gitmesi de kolaylaşır. Hiç merak etmeyin, bu çalışmalarım Antalya'ya iyi gelecek" dedi. Bisiklet yolları ile ilgili olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı'na talimat veren Agün, gerekli planlamanın da kısa sürede başlamasını istedi.



"Antalya'nın yeni sembolü Tünektepe"

Çocuk Başkan Agün, Antalya'ya Paris'teki Eyfel Kulesi gibi sembol bir yapı kazandırma fikrine Başkan Türel, Tünektepe projesiyle cevap verdi. Tünektepe'nin Amerika'nın Özgürlük Heykeli, Paris'in Eyfel Kulesi gibi sembol bir yapı olacağına değinen Türel, bu muhteşem tesisi Antalya'ya kazandıracaklarını belirtti. Başkan Türel, Agün'e Tünektepe projesinin detaylarını anlattı. Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel çocuk başkan Bilge Naz Agün'e, ailesine ve öğretmenlerine de hediye takdiminde bulundu. Türel ve Agün, daha sonra Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini birlikte izledi.

(AA-



23.04.2017 12:37:45 TSI

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