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Geleneksel oyunlar çocuklarla hayat buluyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali'nde geleneksel çocuk oyunları sergileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, alana gelen çocuklara tanıtılıyor. Dokuztaş, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca oyunlarını oynayan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali'nde, günümüzde elektronik oyunlarla zaman geçiren çocuklara, eskiden oynanan geleneksel oyunlar tanıtılıyor. Çocuklar hem eski oyunları tanırken hem de eğleniyorlar.

İki farklı grubun ortada duran mendili kapmaya çalıştığı Mendil Kapmaca, daire şeklinde bir grup çocuğun arkasına mendil bırakılıp birinin yakalandığı Yağ Satarım Bal Satarım ve bir çeşit zeka oyunu olan dokuz taş oyunları usta eğiticiler tarafından çocuklara oynatılıyor.

(RFK-Y)



23.04.2017 12:39:14 TSI

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