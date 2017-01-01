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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Çerkeşli Köyü Avcılar Kulübü 'Avcı Bayramı ve Atış Müsabakası' düzenledi

23 Nisan 2017 Pazar, 12:31
Çerkeşli Köyü Avcılar Kulübü 'Avcı Bayramı ve Atış Müsabakası' düzenledi
Çerkeşli Köyü Avcılar Kulübü 'Avcı Bayramı ve Atış Müsabakası' düzenledi

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Çerkeşli Köyü Avcılık Atıcılık Balıkçılık ve Spor Kulübü bu yıl 5'inci 'Geleneksel Avcı Bayramı ve Atış Müsabakaları' düzenledi.

Osmaneli Belenalan köyü sınırlarında atış alanı mevkiinde düzenlenen etkinliğe, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediyesi Başkanı Münür Şahin, Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Ardıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan çevre ilçelerin avcılık ve atıcılık derneği başkanları, üyeleri ve katıldı.
Bu sene 5'incisini organize ettikleri trap, şişe hedef ve ayakta hedef atışı yarışmalarının beklendiği gibi avcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Çerkeşli Köyü Avcılık Atıcılık Balıkçılık ve Spor Kulübü Başkanı Ali Çikir, havanın soğuk olmasına rağmen avcıların yarışmaya çok büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Çikir, "Katılım oldukça yoğun oldu. İnşallah gelecek yıl daha da renkli geçer. Çevre İlçelerden gelen tüm Dernek Başkanı arkadaşlarıma ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kazasız bir şekilde atlattığımız yarışmaya katkı sağlayan sponsor firmalara ve kulüp üyeleri arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, gelecek yıl tekrar bir arada olma dileklerimi iletirim" diye konuştu.
Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediyeleri, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından takdim edildi. Program sonunda katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.
(ZC-BA-Y)

23.04.2017 12:39:51 TSI
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