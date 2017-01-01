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Başkan Ataç üniversitelilerle derse katıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Siyasal Katılım ve İnsan Hakları" dersine konuk oldu.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Siyasal Katılım ve İnsan Hakları" dersi alan öğrencilerle bir sohbet gerçekleştiren Başkan Ataç, siyasete giriş yıllarından, sosyal demokrat belediyecilik anlayışından ve hayata geçirdiği projelerinden bahsetti. Ataç, "Gençlerin bir eksiği varsa bu yöneticilerin kabahatidir. Gençlere içselleştirilmiş bir demokrasi verebilirsek, onların özgürlüğüne saygılı olursak, iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Gençleri çok iyi dinlemek lazım, söylediklerine önem ve değer vermek lazım. Ülkemizde gençler dinlenilmiyor. Onların bir şeyler yapmasına izin verilmiyor. Bizler gençlerle başta Gençlik Merkezlerimiz olmak üzere birçok projede birlikte çalışıyoruz. En ufak bir problem yaşamıyoruz. Eskişehir'de gençliğin daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Onun için elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz" dedi.

Ataç, daha sonra gençlerin soruları çerçevesinde Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci ve referandum sonuçlarını değerlendirdi.

(KA-Y)



23.04.2017 12:52:33 TSI

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