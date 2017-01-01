Bilecik'te kar sürprizi
(Fotoğraflı)
Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini sabah kara bırakınca kent sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.
Bilecikliler, sabaha kar yağışıyla uyandı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalırken, vatandaşlar bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi. Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini kaybetti.
(MYB-Y)
23.04.2017 12:54:56 TSI
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