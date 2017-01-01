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Başkan Hiçyılmaz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hiçyılmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını coşkuyla kutladığımız bu günde, çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Başkan Hiçyılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Yüce Meclis'imizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin çetin şartlarında dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik bir zemin olarak muhafazasına büyük önem göstermiş ve Meclis üstünlüğünü temel prensip olarak benimsemiştir" şeklinde konuştu.

Hiçyılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir. Çocuklarımızın; kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, bilgili insanlar olarak yetişmesi önemlidir" diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin iradesini hayata geçiren, tarihi reformlara, cesur kararlara imza atan Yüce Meclisimizdir. Meclisimiz, bilhassa çocuklarımız adına barış dolu, aydınlık bir geleceğin mimarlığını yürütmeyi sürdürecektir. İşte bu nedenle 23 Nisan'ın aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutlanması da son derece önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum."

(AÖ-Y)



23.04.2017 12:55:14 TSI

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