23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar, 12:48
Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu
Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi meydanındaki Atatürk anıtına İl Milli eğitim müdürü Cengiz Mete'nin çelenk bırakmasıyla başladı. 23 Nisan etkinliği Masal parkta yapılan törenle devam etti. Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep İl Emniyet Müdür Erhan Gülveren, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "Dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen ve aynı zamanda kaynağını milli egemenlikten alan demokrasimiz ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu gün vesilesiyle tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "97 yıl önce bu gün Mustafa kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurtuluş savaşı mücadelesinin en zor günlerinde Anadolu'nun şahlanması gerektiği o gün Türkiye büyük millet meclisi kayıtsız şartsız milli iradenin arkasında olacağını Meclisin açılması Anadolu'ya umut oldu ve Mustafa kemal Atatürk ön görüsü ve vizyonuyla dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını sizlere armağan etti. Hayırlı olsun, kutlu olsun" diye konuştu. Vali Yardımcısı Halil Uğur ise, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.
Fatma Şahin, alanda açılan stantları gezerek, çocuklarla sohbet etti.
(LO-SD-

23.04.2017 12:57:02 TSI
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