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Aydın'da asırda bir karşılaşılacak manzara

- Böyle Nisan görülmedi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da Nisan sonunda kar yağdı. Nadir görülen bu yağış ve yaşanan olağanüstü soğuklar herkesi şaşırttı.

Kayıtlarda Nisan ayına kar yağışı çok nadir görülen bir durum olarak görülürken Madran Dağı, Paşayaylası ve Haceddede zirveleri beyaza büründü. Yaşı 40'ın altında olanların böyle bir durumla ilk defa karşılaşırken, Aydın'da soğuk havanın perşembeye kadar devam edeceği Perşembe günü 29 derece Cuma günü de 30 derece olmasının tahmin edildiği belirtildi.

"48 yıl önce yaşandı"

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve tarihi olayları yaşandığı gün gibi hafızasında tutan 72 yaşındaki Cevdet Kılınç, yakın bir zamanda Nisan ayında böyle bir soğukla karşılaşılmadığını belirterek "Bundan daha soğuk Nisan aylarının yaşandığı da oldu. Bugün 23 Nisan 2017 Aydın'da zirvelere kar yağışı gerçekleşti. Hiç unutmuyorum 14 Nisan 1969 tarihinde Aydın'da pek çok yere kar yağdı. Aradan 48 yıl geçmiş. Benzer bir yağışı tekrar yaşadık" dedi.

(İK)



23.04.2017 12:57:44 TSI

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