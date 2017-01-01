23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Öğrenciler, yoğun bakımda kalan arkadaşını unutmadı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:50
Öğrenciler, yoğun bakımda kalan arkadaşını unutmadı
Öğrenciler, yoğun bakımda kalan arkadaşını unutmadı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Özdere
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Altunhisar ilçesi AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı'ya firari Bayram Ö. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu başına gelen kurşunla ağır yaralanan 14 yaşındaki Celil Acer'in sınıf arkadaşları 23 Nisan çocuk bayramını kutladı.
Halen Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Celil Acer'in Mustafa Necati Ortaokulundaki sınıf arkadaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar. Acer'in arkadaşları bayram kutlama töreninde '23 Nisan çocuk bayramın kutlu olsun Celil' yazılı pankart açtı. Öğrencilerin açtığı pankartı gören öğrenci ve öğretmen duygulandı.
(YE-AÖ-Y)

23.04.2017 12:58:39 TSI
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