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"Eşsiz değerlerimizi dünyaya tanıtacağız"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Sultan Sazlığı Foto Safari Fotoğraf Yarışması'na katıldı. Başkan Çelik, Kayseri'de birbirinden eşsiz güzelliklere sahip olduğumuzu belirterek bu güzellikleri dünyaya tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü ve Develi Belediyesi gibi kurumların ortaklaşa düzenlediği Sultan Sazlığı Foto Safari Fotoğraf Yarışması için Develi-Sindelhöyük'te bir program gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte program yerine uzun bir yürüyüş ve ardından kayıkla gitti. Başkan Çelik, burada vatandaşlarla ve gözleme yapan bayanlarla sohbet ederek saç üzerinde gözleme yaptı. Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşsiz güzelliklere sahip bir coğrafyada olduğumuzu belirtti. Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, "Sahip olduğumuz değerlerin hangisi ile övünsek azdır. Bir tarafta uluslararası kalitesi onaylanmış ve Ramsar sözleşmesine girmiş Sultan Sazlığımız, diğer tarafta Yahyalı'da Kapuzbaşı Şelalemiz ve dünya güzel Erciyes dağımız var. Hepsi güzel; ama biz bunların kıymetini biliyor muyuz? Maalesef bu güzelliklerin öncelikle kendi hemşehrilerimize, sonra bölgeye, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımı konusunda etkisiz kaldık. Bu konuyu önemsiyoruz. Bazı komisyonlar kurarak tanıtım çalışmalarına başladık. Şehrimizi uluslararası arenada tanıtacağız. Tanıtım filmleri başta bir takım materyaller hazırlıyoruz. Tek gayemiz birbirinden eşsiz değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve bunları ekonomik değer haline getirmektir" dedi.

Vali Süleyman Kamçı da Sultan Sazlığı'nın 301 kuş türü, 428 bitki çeşidine ev sahipliği yapan çok özel bir ekolojik yapıya sahip olduğunu söyledi. Foto Safari gibi etkinliklerin Sultan Sazlığı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtılmasına vesile olacağını ifade eden Vali Kamçı, organizasyonu üstlenen tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar bölgede fotoğraf çekimi yaptı. Başkan Çelik bu fotoğrafçılarla bir araya gelerek sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eline fotoğraf makinesi alarak fotoğraflar çekti.

Başkan Çelik, daha sonra Vali Süleyman Kamçı ile faytona binerek bölgede gezinti yaptı. Bu sırada bölgede yaşayan Adem Solak Vali Kamçı ve Başkan Çelik'i evine davet ederek ayran ikram etti. Başkan Mustafa Çelik, Sultan Sazlığı'nda ata da bindi.

(AÖ-Y)



23.04.2017 13:01:33 TSI

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