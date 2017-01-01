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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Turizm Haftasında Türki Cumhuriyetine mensup öğrencilere Malatya turu yaptırıldı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:54
Turizm Haftasında Türki Cumhuriyetine mensup öğrencilere Malatya turu yaptırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Her sene 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu sene 41'incisi organize edilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesinde öğrenim gören Türki cumhuriyetlerine mensup öğrencilerden oluşan 60 kişilik gruba Malatya'nın doğal tarihi güzellikleri gezdirildi.
Sultansuyu Harası, Levent Vadisi, Seyir Terası ve Battalagazi Ulu Cami ve tarihi Kervansaray turuna çıkarılan öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe Malatya Kültür Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ve beraberindeki Kültür ve turizm müdürlüğü çalışanları da katıldı. Geziye Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan ve Pakistan'dan katılan uluslararası öğrenciler topluluğu adına bir açıklama yapan Ali Musayev, "Turizm Haftası nedeni ile uluslararası öğrenci topluluğuna mensup öğrenci arkadaşlarımıza Malatya'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Bu gezi nedeniyle Malatya Kültür Turizm Müdürlüğüne, İnönü üniversitesi Rektörüne, Sağlık Kültür Daire başkanına, Akcadağ Belediye Başkanı ve Sultansuyu Harası müdürü ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Birçok arkadaşımız buraları daha il kez görmüş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
(MT-SD-Y)

23.04.2017 13:02:04 TSI
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